Канадский наёмник Джозеф Хильдебранд погиб при боях за Артемовск, уведомляет телеканал CTV.

9 ноября телеканал CTV сообщил, что приехавший из Канады наёмник Джозеф Хильдебранд, который сражался на стороне Киева, погиб при боях за населённый пункт Артемовск в Донецкой Народной республике. Известно, что Хильдебранду было 33 года, он жил в провинции, работая фермером.

Также телеканал CTV подчёркивает, что ранее Джозеф Хильдебранд служил в вооружённых силах Канады, которые дислоцировались с военной миссией в Афганистане.