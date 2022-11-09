CTV: воевавший за Киев наёмник из Канады Хильдебранд погиб в Донбассе
2022-11-09 19:17
Канадский наёмник Джозеф Хильдебранд погиб при боях за Артемовск, уведомляет телеканал CTV.
9 ноября телеканал CTV сообщил, что приехавший из Канады наёмник Джозеф Хильдебранд, который сражался на стороне Киева, погиб при боях за населённый пункт Артемовск в Донецкой Народной республике. Известно, что Хильдебранду было 33 года, он жил в провинции, работая фермером.
Также телеканал CTV подчёркивает, что ранее Джозеф Хильдебранд служил в вооружённых силах Канады, которые дислоцировались с военной миссией в Афганистане.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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