Рыболовы рассказали, как поймать крупного линя

Обычные размеры линя 25 – 30 см в длину, а весом они 400 – 600 г. Но в небольших водоёмах, которые сохранились экологически чистыми, и где имеется много растительной пищи, лини могут вырастать большими.

Отправляясь на рыбалку за крупным линём, обращайте внимание на цвет дна и прозрачность воды. Большие лини - особы довольно подозрительные и очень осторожные. Незнакомые предметы, непонятно откуда взявшиеся, их пугают. Поэтому, применяя прикормку, обратите внимание, какого цвета дно водоёма. Если дно светлое – используйте светлую прикормку, а если тёмное, то прикормку следует притемнить. Сделать это можно при помощи торфа, чернозёма или кофе.

В качестве прикормки можно использовать жмых и различного рода каши, но самыми лучшими прикормками являются творог и рубленные черви. Можно добавить туда давленного мотыля. Его запах очень хорошо притягивает рыбу. Подкармливать рыбу нужно небольшими порциями каждый час.

В качестве насадки лучше использовать навозных червей или опарышей. Растительными насадками крупный линь интересуется гораздо меньше. Ловят линя как с берега, так и с лодки, используя только поплавочную удочку.

Правда, чтобы ловить его нужно большое терпение. Поклёвки его вялые, малочисленные и длительные, могут продолжаться минуту, а то и дольше. Если малый линь дёрнет пару раз насадку и быстро тащит её в сторону или ко дну, то большой, поступает иначе.

Он медленно, потихоньку топит поплавок, потом замирает на минуту – две. Поплавок тем временем плавно покачивается на воде. И только выдержав паузу, линь начинает тянуть насадку. Вот сейчас и настало время делать подсечку. Если сделать её раньше, линь увернётся от вас.

Но и после удачной подсечки не спешите радоваться. Эта ленивая рыба может вдруг начать артачиться. Линь может упереться носом в ил и расположиться в воде вертикально. Не так- то просто сдвинуть его с места из такого положения.

Включайте свою выдержку и терпение. Не ослабляйте леску, ждите. Вы должны переиграть рыбу. Рано или поздно линю надоест так стоять и леска ослабнет. Не теряйте времени, тащите его из воды, пока он не ушёл в траву.

Начинают ловить линя ранней весной, когда прогреется вода, а изголодавшаяся за долгую зиму рыба начинает активно искать корм.

Что касается снасти, то в хорошую безветренную погоду подойдёт лёгкая оснастка, соответствующие крючки и поплавок.

При ветреной и неустойчивой погоде снасть лучше утяжелить дополнительными скользящими грузилами. Нужно использовать леску с малой парусностью и специальные поплавки.

Лучшее время для ловли линя – это не очень раннее утро и предвечерние часы. Однако нередко линь может проявить свою активность и днём, особенно в жаркий период. В это время вся другая рыба прячется от солнца в тени растений.

А вот на какой глубине лучше держать насадку рыболовы не дадут вам однозначный ответ. Некоторые считают, что лучше спустить её ко дну, другие ловят в полводы.

С проводкой по дну лучше ловить в водоёмах с достаточно твёрдым дном. А там, где много ила, лучше удить в полводы, перезабрасывая удочку каждые три – пять минут и меняя глубину спуска насадки на несколько сантиметров вверх или вниз. Таким образом определяя, на каком уровне самый хороший клёв.