Суровикин: ВСУ наносят удары по школам и больницам в Херсоне

Российский генерал Сергей Суровикин утверждает, что украинские войска атакую гражданские объекты на территории Херсонской области.

Вечером среды командующий группировкой российских войск в зоне спецоперации генерал Сергей Суровикин сообщил, что отвод ВС РФ из Херсона необходим не только для сохранения жизней военных, но и мирных граждан.

По данным Суровикина, вооружённые силы Украины наносят неизбирательные ракетные и артиллерийские удары по Херсону, ввиду чего боевые снаряды попадают в здания органов местной власти, школы и учреждения здравоохранения, а также колонны гражданских лиц, которые эвакуируются из города.