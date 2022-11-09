Диля Еникеева советует женщинам разбираться в себе и партнере, а книга Я выбрала не того мужчину окажет в этом посильную помощь

Книга Дили Еникеевой Я выбрала не того мужчину помогает женщинам, которые столкнулись или чувствуют, что вот-вот столкнутся с проблемой отсутствия взаимопонимания со своим партнером.

Профессиональный психиатр и психолог Диля Еникеева является экспертом в области любовных, сексуальных и семейных отношений. Ее многолетний опыт проведения психологических тренингов по вопросам отношений внутри пары и индивидуального консультирования женщин, испытывающих проблемы в семейной жизни, нашел отражение в более чем ста пятидесяти книгах научно-популярного содержания, а также в художественных чувственных детективах, как их называет сама автор.

Диля Еникеева достойный продолжатель династии врачей. Мать, Раиса Набиевна Галеева кандидат медицинских наук, отец, Дэрд Галиевич Еникеев долгое время занимал пост заведующего кафедрой психиатрии, наркологии и психотерапии Казанской государственной медицинской академии.

Но звание скромного врача не могло удовлетворить амбициозную Дилю, и вскоре о ней узнала широкая публика. Своими смелыми эксцентричными заявлениями на телевидении, в радиопрограммах и скандальных ток-шоу, она завоевала симпатии многомиллионной аудитории. Ее книги бьют рейтинги популярности. Среди них издания, посвященные сексуальным отношениям: Сексуальная жизнь мужчины, Сексуальная жизнь женщины, Мужчина и женщина: искусство любви, и Я выбрала не того мужчину!

Одним из достоинств этого издания является то, что в нем не только описываются психологические аспекты возникновения кризисных взаимоотношений между мужчиной и женщиной, но и имеет место душевный диалог автора со своими читательницами. Это не сухой психологический справочник, изобилующий терминами и наставлениями. Писательница Диля Еникеева становится для каждой из женщин виртуальной подругой, которая хорошо понимает, что испытывает женщина, переживающая кризис в отношениях со своим партнером?

Одиночество, страх, беспомощность. Часто женщина начинает винить себя во всех грехах, не понимая и не видя ситуацию объективно. Человеку трудно анализировать проблему, когда он сам как бы задействован в ней. Но проблема не равно человек! Автор книги, используя свои психологические наработки, личный опыт и писательское дарование, пытается донести до каждой женщины эту простую истину.

В сложный момент жизни каждому человеку необходим понимающий советчик, который примет вас и вашу проблему и никогда не осудит. Это особенно актуально, когда дело касается важной сферы личных отношений, ведь женщины эмоциональнее мужчин, и острее чувствуют, что тучи сгущаются, и тяжелее все переживают.

Подход помощи без осуждения предлагает читательницам автор. Вместе с Я выбрала не того мужчину вы сможете не только преодолеть кризис в отношениях, но и понять того, с кем находитесь рядом, и повысить самооценку. Вы вновь ощутите прилив сил и желания жить, почувствуете себя привлекательной и неповторимой!