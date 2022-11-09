Рыболовы рассказали, как сделать жерлицу-рогульку на щуку

Все знают, что самым популярным видом зимней ловли щуки является ловля на жерлицы. Но не всем известно, что этим же способом можно ловить также летом.

Главной деталью данной снасти является обычная деревянная рогатка, которую в детстве имел каждый мальчишка. Делается она из сухого дерева подходящей толщины и длины (около 15 см). Убираем неровности и округляем края, чтобы не мешать леске свободно соскальзывать. Ручку делаем такой длины, чтобы она была не менее 80% от длины вилок. Затем берем нож и расщепляем длинные концы рогатки. Канавка, для закрепления жерлицы у воды, делается на ручке.

Далее берем леску такой длины, чтобы при установке на нужную глубину живца, на рогульке оставался запас порядка 5 – 10 метров, и наматываем на вилки восьмеркой. Также используем поводок, тройник и свинцовый грузик, который крепиться немного выше поводка. Изготовление жерлицы-рогульки подошло к концу.

Теперь немного разберем принцип действия данного приспособления. Насаживаем живца на тройник и опускаем на нужную нам глубину. Саму жерлицу крепим на ветку над водой или подготовленную палку. Леску вставляем в расщеп, который следует сделать на одной из вилок, и после поклевки щуки, леска высвобождается и постепенно сбрасывается с рогульки. Когда леска закончиться, хищник подсекается сам.