Fars: разведка Ирана предупредила Саудовскую Аравию о конце терпения Тегерана
2022-11-09 19:33
Издание Fars утверждает, что Иран предупредил Саудовскую Аравию о возможных последствиях эскалации в регионе.
9 ноября газета Fars со ссылкой на инсайдера сообщила, что лидер иранской разведки провёл переговоры с коллегой из Саудовской Аравией, предупредив его о том, что гарантий бесконечного терпения Ирана эскалации на Ближнем Востоке не существует, ввиду чего Тегеран может пойти на решительные меры.
Примечательно, что ранее ряд зарубежных СМИ заявили о том, что Саудовская Аравия предупредила разведку Соединённых Штатах о практически неизбежном нападении армии Ирана на свою страну.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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