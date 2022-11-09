Fars: разведка Ирана предупредила Саудовскую Аравию о конце терпения Тегерана

Издание Fars утверждает, что Иран предупредил Саудовскую Аравию о возможных последствиях эскалации в регионе.

9 ноября газета Fars со ссылкой на инсайдера сообщила, что лидер иранской разведки провёл переговоры с коллегой из Саудовской Аравией, предупредив его о том, что гарантий бесконечного терпения Ирана эскалации на Ближнем Востоке не существует, ввиду чего Тегеран может пойти на решительные меры.

Примечательно, что ранее ряд зарубежных СМИ заявили о том, что Саудовская Аравия предупредила разведку Соединённых Штатах о практически неизбежном нападении армии Ирана на свою страну.