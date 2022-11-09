Пригожин: решение Суровикина об отводе войск за Днепр ответственное

Пригожин назвал решение Суровикина отвести войска за Днепр непростым, но ответственным.

В среду вечером РИА Новости сообщили, что бизнесмен, основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что решение командующего объединенной группировки российских войск генерала армии России Сергея Суровикина правильное и очень ответственное.

Пригожин подчеркнул, что Суровикин вывел войска и тем самым спас тысячу солдат, находящихся фактически в окружении на территории противника, которая полностью отрезана от путей снабжения.

Ранее сообщалось, что командующий Объединенной группировки российских войск генерал армии Сергей Суровикин сообщил, что принято решение об обороне на левом берегу Днепра, чтобы сохранить жизни военных и боеспособность группировки войск.