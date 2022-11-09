Столтенберг: НАТО не доверяет заявлению Шойгу о выводе ВС РФ из Херсона
2022-11-09 19:38
Генсек НАТО Йенс Столтенберг утверждает, что администрация альянса сдержанно реагирует на приказ главы Минобороны России по выводу российских войск из Херсона.
9 ноября генеральный секретарь Североатлантического альясна Йенс Столтенберг публично заявил, что команда НАТО осведомлена о приказе министра обороны России по отводу российских военных из Херсона на левый берег Днепра, однако предпочитает пока не доверять подобным утверждениям.
По словам Столтенберга, руководство Североатлантического альянса намеревается наблюдать за развитием ситуации в Херсоне с целью сделать окончательные выводы об обстановке в городе.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
Bloomberg: Лавров поедет на саммит G20 в Индонезии вместо Путина
Байден: В Белом доме не уверены в готовности Киева вести переговоры с Путиным
Путин готовит экстренное заявление по перемирию с Украиной
Доктор Рой Гулик назвал симптомы новых подвариантов COVID Omicron
«Московский комсомолец»: по 100-рублевой купюре можно следить за ее владельцем