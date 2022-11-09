Столтенберг: НАТО не доверяет заявлению Шойгу о выводе ВС РФ из Херсона

Генсек НАТО Йенс Столтенберг утверждает, что администрация альянса сдержанно реагирует на приказ главы Минобороны России по выводу российских войск из Херсона.

9 ноября генеральный секретарь Североатлантического альясна Йенс Столтенберг публично заявил, что команда НАТО осведомлена о приказе министра обороны России по отводу российских военных из Херсона на левый берег Днепра, однако предпочитает пока не доверять подобным утверждениям.

По словам Столтенберга, руководство Североатлантического альянса намеревается наблюдать за развитием ситуации в Херсоне с целью сделать окончательные выводы об обстановке в городе.