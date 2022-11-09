Путин приедет в Армению с рабочим визитом 22 ноября
2022-11-09 19:42
Владимир Путин может посетить Армению до конца месяца, сообщили в армянском Кабмине.
Вечером 9 ноября Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели телефонные переговоры перед предстоящим саммитом ОДКБ, обсудив пути урегулирования военного конфликта между Ереваном и Баку в приграничных зонах, который вызван спорами о принадлежности Нагорного Карабаха.
По итогам переговоров пресс-служба Кабинета министров Армении сообщила, что ведомство ждёт Путина в Ереване с визитом 22 ноября. Характерно, что в Кремле ещё не подтвердили информацию о скорой поездке Владимира Путина в Армению.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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