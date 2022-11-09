Украинское движение «АТЕШ» взяло ответственность за смерть Стремоусова
2022-11-09 19:45
Группа украинских экстремистов "АТЕШ" утверждает, что они причастны к гибели замглавы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова.
9 ноября Telegram-канал украинского националистического движения "АТЕШ" опубликовал статью, в которой сообщил, что агенты данного подразделения причастны к смерти Кирилла Стремоусова. По данным "АТЕШ", участники движения смогли завербовать людей среди охраны Стремоусова, из-за чего охраняющих политика людей стало гораздо меньше, что позволило его ликвидировать.
Вместе с тем администрация Херсонской области утверждает, что Кирилл Стремоусов не был убит украинской стороной, и реальной причиной его смерти является ДТП.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
Bloomberg: Лавров поедет на саммит G20 в Индонезии вместо Путина
Байден: В Белом доме не уверены в готовности Киева вести переговоры с Путиным
Путин готовит экстренное заявление по перемирию с Украиной
Доктор Рой Гулик назвал симптомы новых подвариантов COVID Omicron
«Московский комсомолец»: по 100-рублевой купюре можно следить за ее владельцем