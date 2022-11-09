Водитель грузовика был виновником ДПТ, которое привело к смерти Стремоусова
2022-11-09 19:50
Издание "РИА Новости" раскрыло детали трагической гибели замглавы администрации Херсона Кирилла Стремоусова.
В среду военные корреспонденты газеты "РИА Новости" побывали на месте смерти Кирилла Стремоусова в Херсонской области, осмотрев участок дороги, где произошло ДТП, и пообщались с очевидцами событий. По данным "РИА Новости", виновником автомобильной аварии, которая спровоцировала гибель заместителя главы администрации Херсонской области, является водитель грузовика.
Журналисты утверждают, что грузовик создал опасную ситуацию на дороге, а шофёр Кирилла Стремоусова не сумел справиться с управлением, что привело к аварии.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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