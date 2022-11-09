Водитель грузовика был виновником ДПТ, которое привело к смерти Стремоусова

Издание "РИА Новости" раскрыло детали трагической гибели замглавы администрации Херсона Кирилла Стремоусова.

В среду военные корреспонденты газеты "РИА Новости" побывали на месте смерти Кирилла Стремоусова в Херсонской области, осмотрев участок дороги, где произошло ДТП, и пообщались с очевидцами событий. По данным "РИА Новости", виновником автомобильной аварии, которая спровоцировала гибель заместителя главы администрации Херсонской области, является водитель грузовика.

Журналисты утверждают, что грузовик создал опасную ситуацию на дороге, а шофёр Кирилла Стремоусова не сумел справиться с управлением, что привело к аварии.