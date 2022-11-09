Врачи рассказали, какой показатель в анализах приводит к раннему климаксу

Климакс — период угасания репродуктивной функции, который так или иначе ждет любую из нас. Впрочем, наступление менопаузы зависит от множества факторов.

Менопауза, а затем следующий за ней климакс — вещи сугубо индивидуальные. Многие женщины сталкиваются с изменением гормонального фона после 50 лет, а кто-то берет и рожает ребенка на пороге 60-летия. Некоторые начинают ощущать «приливы» уже в 40 «с хвостиком».

На фоне гормональных перестроек и снижения выработки эстрогена мы начинаем быстрее стареть. Кожа теряет упругость, морщины становятся более выраженными, а волосы выпадают чуть ли не прядями.

Медики сходятся во мнении, что климакс наступает раньше у женщин, имеющих дисбаланс некоторых полезных микроэлементов в организме. К примеру, значительное влияние на половую систему имеет железо. При железодефицитной анемии нарушается овуляция и процесс созревания яйцеклеток — и со временем это может повлечь за собой пременопаузу в более раннем возрасте.

А ведь по статистике как минимум у 20-30% женщин детородного возраста имеется скрытая нехватка железа!

Стабилизация уровня железа — важный пункт продления молодости и поддержания репродуктивного здоровья. К тому же железо плотно связано с другими микроэлементами — например, с витамином С, группой В, фолиевой кислотой и общим усвоением белка вообще. Именно поэтому если следовать всем правилам приема железа, можно заодно улучшить и остальные показатели, отвечающие за состояние женского организма.