Вся правда о сектах таинственных убийц

Они приходят из ниоткуда, находят выбранную жертву и пропадают в никуда. Не пойманные и не побеждённые. Совершенные убийцы.

Игры в убийц:

Вот уже двенадцать лет, раз в год мир компьютерных игр получает очередной бестселлер: новую игру из серии Assassin’s Creed, рассказывающую бесконечную историю о древнем ордене ассасинов и его борьбе с тамплиерами. Assassin’s Creed стала одной из самых продаваемых игровых серий, принёсшей своим создателями гигантскую прибыль. Для закрепления успеха в 2016 году вышел фильм «Кредо убийцы».

Немного истории:

В конце XI столетия ещё совсем недавно монолитный и могучий исламский мир раскололся на части и переживал не лучшие времена. Арабский халифат распался, единый ислам раскололся на множество сект и вероучений, которые ожесточённо враждовали между собой.

Едва ли не большей частью мусульман в это время правили исмаилиты: еретики-сектанты, распространившие свою власть от Магриба до Аравии. Учение исмаилитов было очень простым: проклятые шииты лишили Исмаила, законного потомка Мухаммеда, права стать имамом, а затем попытались убить его. Но Исмаил выжил и стал «скрытым имамом», который вернётся в мир перед концом света.

Историческая справка:

в исламе господствуют два вероучения — суннизм и шиизм. В отличие от христианства, разница между ними скорее политическая, нежели богословская. Хотя за столетия исламские мудрецы накрутили вокруг противостояния суннитов и шиитов много умных слов, практические различия этих учений сводятся к ответу на вопрос: кого признать лидером всех мусульман — имама, из числа прямых потомков Мухаммеда, или халифа, которым может стать любой достойный (читай — располагающий достаточной военной силой и деньгами) человек?

Страх и ненависть в мире ислама:

Исмаилиты господствовали на обширных территориях, но везде их окружали сунниты и шииты. Эти люди придерживались консервативных воззрений и к попыткам ограбления и убийства относились крайне негативно. Поэтому исмаилитов не любили и старались доставать всюду, где им не удавалось привести своих лидеров к власти.

Талантливый сектант: Хасан ас-Саббах

В этот момент на политическую сцену вышел Хасан ас-Саббах. Этот незаурядный человек происходил из знатной семьи, получил хорошее образование и во время учёбы в медресе примкнул к секте. В местной общине новообращённый проявил себя талантливым проповедником.

Вскоре Хасан отправился в Египет, где у власти были исмаилиты, чтобы продолжить обучение и обзавестись полезными знакомствами.

Вернувшись на родину, ас-Саббах немедленно приступил к вербовке сторонников. Но он изменил вероучение исмаилитов, доведя его до немыслимого ранее радикализма. Суть его доктрины сводилась к следующему: познание Аллаха и спасение возможны только под руководством имама.

Все, кто не подчиняется имаму беспрекословно, — еретики, их можно безнаказанно грабить и убивать:

А чтобы лучше грабилось, необходимо без рассуждений выполнять приказы и не сомневаться в своих действиях. А кто имам? Имам, как все знают, скрыт, но сейчас его временно замещает сам Хасан ас‑Саббах.

Аламут — неприступная крепость:

Создав вначале небольшую, но лично преданную своему харизматическому лидеру секту, ас-Саббах обзавёлся множеством врагов. Теперь его ненавидели не только власти, считавшие Хассана заговорщиком и агентом враждебных египетских Фатимидов, но и бывшие единоверцы, которые полагали, что появление нового амбициозного лидера и раскол внутри преследуемой секты никак не вписываются в их планы на будущее.

Тогда Хасан принял радикальное решение, изменившее его судьбу.

Вместо проповедей он решил создать собственное государство.