Беларусь и Швейцария договорились о возобновлении двусторонних отношений
Минск и Берн договорились о возобновлении конструктивного диалога, который поможет реанимировать утраченные двусторонние связи, сообщили в МИД Беларуси.
Страны подтвердили взаимную заинтересованность в сохранении практики конструктивного диалога во время визита в Швейцарию заместителя министра иностранных дел Беларуси.
«Обсуждены состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, международная ситуация, санкционная тематика, актуальные совместные проекты в сферах торговли и инвестиций», — говорится в сообщении белорусского МИДа.
Стороны договорились о взаимодействии в различных сферах на докризисном уровне.
Швейцария поддержала санкции ЕС против России и Беларуси введенные после начала спецоперации на Донбассе.
Опубликовано: Тарас Медведев
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