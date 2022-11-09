Беларусь и Швейцария договорились о возобновлении двусторонних отношений

Минск и Берн договорились о возобновлении конструктивного диалога, который поможет реанимировать утраченные двусторонние связи, сообщили в МИД Беларуси.

Страны подтвердили взаимную заинтересованность в сохранении практики конструктивного диалога во время визита в Швейцарию заместителя министра иностранных дел Беларуси.

«Обсуждены состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, международная ситуация, санкционная тематика, актуальные совместные проекты в сферах торговли и инвестиций», — говорится в сообщении белорусского МИДа.

Стороны договорились о взаимодействии в различных сферах на докризисном уровне.

Швейцария поддержала санкции ЕС против России и Беларуси введенные после начала спецоперации на Донбассе.