Южно-Сахалинск задыхается от смога вызванного сжиганием кур

В городе Южно-Сахалинск вспышка птичьего гриппа, по причине которой началась ликвидация поголовья кур.

Сжигание кур в городе идет как на бройлерных птицефабриках, так и в частных подворьях.

На данный момент удалось ликвидировать примерно 100 тыс. кур, но это лишь половина от поголовья подлежащего уничтожению.

Массовое сжигание кур вызвало в областном центре сильный смог, сопровождающийся резким неприятным запахом.