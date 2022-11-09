Южно-Сахалинск задыхается от смога вызванного сжиганием кур
2022-11-09 20:30
В городе Южно-Сахалинск вспышка птичьего гриппа, по причине которой началась ликвидация поголовья кур.
Сжигание кур в городе идет как на бройлерных птицефабриках, так и в частных подворьях.
На данный момент удалось ликвидировать примерно 100 тыс. кур, но это лишь половина от поголовья подлежащего уничтожению.
Массовое сжигание кур вызвало в областном центре сильный смог, сопровождающийся резким неприятным запахом.
Опубликовано: Сергей Стаалкер
Bloomberg: Лавров поедет на саммит G20 в Индонезии вместо Путина
Байден: В Белом доме не уверены в готовности Киева вести переговоры с Путиным
Путин готовит экстренное заявление по перемирию с Украиной
Доктор Рой Гулик назвал симптомы новых подвариантов COVID Omicron
«Московский комсомолец»: по 100-рублевой купюре можно следить за ее владельцем