Сигналы того, что организму недостаточно воды

Вода — необходимый элемент для жизни человека. Она составляет от 75% (у новорожденного) до 50% (у взрослого после 50 лет) массы тела и включена во все процессы жизнедеятельности организма.

Частые головные боли:

Вода необходима для нормального кровоснабжения органов и частей тела. Она также обеспечивает нормальную реакцию организма на воспаление.

Головная боль, вызванная дегидратацией, обычно усиливается во время движения. Такая боль часто ощущается при быстрых движениях или во время подъема и спуска с лестницы.

Мышечные судороги:

При дегидратации уменьшается уровень электролитов в организме.

В организме становится меньше калия, кальция и магния. Из-за этого в мышцах возникают судороги и боли.

Сухая кожа:

Важно выпивать достаточное количество воды. Это способствует нормальной выработке кожного жира, предотвращает пересыхание кожи и помогает выводить токсины, ускоряющие ее старение.

Слишком сухая кожа просто кричит о дегидратации организма и о том, что нужно пить больше воды.