Сигналы того, что организму недостаточно воды
Вода — необходимый элемент для жизни человека. Она составляет от 75% (у новорожденного) до 50% (у взрослого после 50 лет) массы тела и включена во все процессы жизнедеятельности организма.
Частые головные боли:
Вода необходима для нормального кровоснабжения органов и частей тела. Она также обеспечивает нормальную реакцию организма на воспаление.
Головная боль, вызванная дегидратацией, обычно усиливается во время движения. Такая боль часто ощущается при быстрых движениях или во время подъема и спуска с лестницы.
Мышечные судороги:
При дегидратации уменьшается уровень электролитов в организме.
В организме становится меньше калия, кальция и магния. Из-за этого в мышцах возникают судороги и боли.
Сухая кожа:
Важно выпивать достаточное количество воды. Это способствует нормальной выработке кожного жира, предотвращает пересыхание кожи и помогает выводить токсины, ускоряющие ее старение.
Слишком сухая кожа просто кричит о дегидратации организма и о том, что нужно пить больше воды.
Опубликовано: Ангелина Крент
Bloomberg: Лавров поедет на саммит G20 в Индонезии вместо Путина
Байден: В Белом доме не уверены в готовности Киева вести переговоры с Путиным
Путин готовит экстренное заявление по перемирию с Украиной
Доктор Рой Гулик назвал симптомы новых подвариантов COVID Omicron
«Московский комсомолец»: по 100-рублевой купюре можно следить за ее владельцем