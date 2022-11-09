Сигналы того, что организму недостаточно воды

APS
2022-11-09 20:37

Вода — необходимый элемент для жизни человека. Она составляет от 75% (у новорожденного) до 50% (у взрослого после 50 лет) массы тела и включена во все процессы жизнедеятельности организма.

Частые головные боли:

Вода необходима для нормального кровоснабжения органов и частей тела.  Она также обеспечивает нормальную реакцию организма на воспаление. 

Головная боль, вызванная дегидратацией, обычно усиливается во время движения. Такая боль часто ощущается при быстрых движениях или во время подъема и спуска с лестницы. 

Мышечные судороги:

При дегидратации уменьшается уровень электролитов в организме. 

В организме становится меньше калия, кальция и магния. Из-за этого в мышцах возникают судороги и боли. 

Сухая кожа:

Важно выпивать достаточное количество воды. Это способствует нормальной выработке кожного жира, предотвращает пересыхание кожи и помогает выводить токсины, ускоряющие ее старение. 

Слишком сухая кожа просто кричит о дегидратации организма и о том, что нужно пить больше воды.

Опубликовано: Ангелина Крент