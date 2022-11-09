Просветленный и философ Ошо рассказал, как полюбить и воспитать ребенка счастливым человеком и самому приблизиться к духовному идеалу

Ошо говорил, что частливый ребенок как путь духовного роста для своих родителей: как слышать душу малыша, его желания и потребности, о которых он, возможно, никогда не скажет.

Этот удивительный философ и человек, хотя можно ли его назвать человеком с точки зрения его же собственного учения, в течение своей жизни получал множество имен. Самые известные Ошо растворенный в океане, Бхагван Шри Раджниш благословенный, и Чандра Мохан Джеин, имя, данное ему при рождении.

Но это никогда не волновало его более, чем необходимо для покоя и созерцания, ведь именно он проповедовал единство всего сущего, отрицал смерть, и всегда стремился к глубинному познанию жизни как явления, как феномена. Свою теорию саньяса тотального освобождения, от всего, что сдерживает человека от узнавания истинного себя, и достижения блаженного состояния просветления он перенес на все стороны жизни.

Беседы с Ошо, большинство из которых были записаны в период с 1969 по 1989 годы его последователями легли в основу более чем шестисот книг, разошедшихся по всему миру многомиллионными тиражами.

Учение эксцентричного философа и наставника не единожды подвергалось критике во многих странах мира. Его осуждали, его объявляли вне закона, но одновременно с этим ничуть не меньшее количество людей присоединялись к последователям его удивительного мировоззрения. Отличительная особенность всех книг Ошо это идея свободы и ненасилия, прежде всего, над самим собой. Его неоиндуизм учит, что духовное самосовершенствование возможно только в том случае, если человек принимает в себе все, что имеет. Неважно кто ты, неважно каков ты, важно принять себя целиком и полностью, таким как есть, и идти дальше по пути духовности. Эта соблазнительная идея полной свободы на страницах книг Ошо, безусловно, заставит вас задуматься о главном!

Философ предлагает удивительную, нетрадиционную концепцию взаимоотношений родителей и детей: ребенок не собственность, он существует не для вас, его путь принадлежит лишь ему одному! Только через осознание этого мы способны причаститься к безграничному чувству благодарности этому человечку и ощутить истинное счастье своего пребывания на этой земле в качестве матери или отца. Что для этого нужно сделать?

По мнению Ошо, совсем немногое, самому превратиться в ребенка, принимающего и осознающего все происходящее самыми глубинами своей сути, и познавать мир и себя самого с искренним любопытством и непреходящим ощущением чуда. Веди ребенка, направляй его дорогами жизни, оказывай ему помощь и поддержку, но не из чувства долга, а из потока чистой радости, идущей от самой души!