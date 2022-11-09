Daily Express: Россия готовится к испытанию ядерной ракеты «Сармат»

Издание Daily Express утверждает, что Россия может уже в скором времени испытать мощнейшую ядерную боеголовку.

Британская газета Daily Express утверждает, что Владимир Путин якобы отдал приказ о подготовке к испытанию российской межконтинентальной баллистической ракеты с ядерным боезарядом "Сармат", которая именуется "Сатана-2" в официальной классификации НАТО. По данным Daily Express, российские "Сарматы" способны долететь до Великобритании за шесть минут.

Аналитики Daily Express уверены, что решение Владимира Путина об испытании "Сармата" является посланием всем недоброжелателям России, поддерживающих Украину.