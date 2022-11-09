Создать счастливую семью доступно каждому, если учитывать разницу во взглядах на брак у мужчин и женщин

Сподвигнуть своего любимого, если он действительно любимый, сделать решительный шаг навстречу долгой и счастливой семейной жизни можно, если понимать мужскую психологию и взгляд на брак и семью.

Счастливый брак, любящий муж, крепкая семья: не об этом ли мечтает большинство российских женщин. Да, и не только российских. Несмотря на интенсивные процессы эмансипации, семья хоть и претерпела ряд изменений в своем облике, но все же она остается приоритетом у большинства женщин. Природу, как говорится, не обманешь. Юные девушки и женщины постарше, каждая, так или иначе, мечтает, ждет или предпринимает активные шаги в поиске того, единственного и неповторимого, который станет ей поддержкой, опорой и просто верным спутником на нелегких жизненных дорогах.

Мечты об искренней любви подпитывают не одно женское сердце. Но найти эту любовь часто становится проблемой, а в некоторых случаях и жизненной трагедией. Кому-то постоянно встречаются неподходящие партнеры, другим и вовсе не удается привлечь мужское внимание в достаточной мере, чтобы произошел хотя бы сколько-нибудь серьезный роман.

В ожидании предложения руки и сердца женщины иногда проводят годы, а все заканчивается банальным расставанием. Отчего же так случается? Почему возникает такая тенденция отношения к отношениям? Неужели семейная жизнь настолько обесценилась в глазах среднестатистического россиянина, а уважение к женщине пропало совсем?

Этими вопросами задается не одна дама, пережившая крах своей любовной истории. И, как правило, ответа на них она не находит. А ответы нужны, чтобы понять и разобраться, чтобы успокоиться и продолжать жить дальше, чтобы не мучить себя запоздалыми переживаниями, а уверенной походкой идти навстречу новой, настоящей любви.

Как мы, женщины и мужчины видим свой будущий брак и семью в принципе? Никогда не задумывались? А задуматься об этом следует в самую первую очередь, если потом не хотите страдать. Тогда давайте разбираться. Когда женщина начинает задумываться о браке? Да практически каждый раз, когда встречает мужчину, который ей нравится. Они могут быть едва знакомы или даже еще незнакомы вообще, а женское воображение уже рисует умилительную картинку папа, мама, я счастливая семья. И, конечно, она убеждает себя, что именно так и будет, именно этот человек самый-самый.

Это самая распространенная женская ошибка: чрезмерная центрированность внимания на брачной перспективе. Потому что это мешает ей узнавать реального человека. Быть может, он вообще не желает жениться? В отличие от мужчин, женщины крайне редко признают самоценность отношений и разрывают их, если обнаруживают, что надежды на предложение о замужестве практически нет.

А вот мужчины другие. Для большинства из них знакомство и любовная история является целью сама по себе, а не шагом к созданию семьи, они с желанием и готовностью признают ценность самой влюбленности.

И их устраивает свободные отношения. Кроме того, на мужчину общество налагает куда больше социальных ожиданий, чем на женщину, и это заставляет их подходить к идее создания семьи практично и осторожно, а не в пылу любовной страсти. Семью ведь нужно обеспечить необходимым. И с этим утверждением согласно большинство женщин, кстати. Поэтому, прежде чем обижаться на своего любимого, что тот слишком долго не делает предложения, постарайтесь выяснить, по какой причине это происходит, действительно ли он просто не хочет на вас жениться, или его останавливают какие-либо объективные причины.