Путин и Пашинян обсудили готовность к саммиту ОДКБ в Ереване

Президент России провел телефонные переговоры с премьер-министром Армении о готовности к проведению очередного саммита ОДКБ в Ереване 23 ноября.

В Кремле подтвердили цели переговоров и добавили, что Владимир Путин посетит Армению накануне сессии ОДКБ, 22 ноября.

«Состоялся обмен мнениями по ряду событий, произошедших после состоявшейся в Сочи 31 октября трехсторонней встречи, а также по реализации достигнутых договоренностей по гуманитарным вопросам», — сообщила по итогам переговоров армянская сторона.

Сессия ОДКБ пройдет на высшем уровне с участием первых лиц Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана.