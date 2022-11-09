Путин и Пашинян обсудили готовность к саммиту ОДКБ в Ереване
2022-11-09 20:42
Президент России провел телефонные переговоры с премьер-министром Армении о готовности к проведению очередного саммита ОДКБ в Ереване 23 ноября.
В Кремле подтвердили цели переговоров и добавили, что Владимир Путин посетит Армению накануне сессии ОДКБ, 22 ноября.
«Состоялся обмен мнениями по ряду событий, произошедших после состоявшейся в Сочи 31 октября трехсторонней встречи, а также по реализации достигнутых договоренностей по гуманитарным вопросам», — сообщила по итогам переговоров армянская сторона.
Сессия ОДКБ пройдет на высшем уровне с участием первых лиц Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана.
Опубликовано: Тарас Медведев
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