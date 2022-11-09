Эксперты рассказали, как распознать хороший и вредный холестерин

Важно понимать, что не только избыток холестерина, но и его недостаток — тревожные признаки нездоровья. Доктора чаще говорят о том, что произойдет в первом случае (возрастет риск инфаркта и инсульта).

Печень – фабрика по производству холестерина:

Холестерином богато материнское молоко, он является компонентом клеточных мембран и служит строительным материалом для половых гормонов. Обычно организм сам производит достаточное количество холестерина. Больше всего его образуется в печени: она использует это вещество для выработки желчных кислот и переваривания жирной пищи.

В процессе переработки жира печень особым образом готовит его частицы для транспортировки по кровеносным сосудам – чтобы в процессе подпитывать мышцы энергией или откладывать лишнее про запас.

Дело в том, что из печени жиры (они же – липиды) не могут перемещаться по кровотоку без дополнительной экипировки: их молекулы гидрофобные (то есть, отталкивают воду), а вода – это основной компонент крови. Чтобы обеспечить нормальное передвижение, печень “оборачивает” вокруг частиц липидов специальные белки, они же протеины (это слова-синонимы). Полученная частица – липопротеин (запомните это слово!) уже может свободно перемещаться по сосудам тела к клеткам, которые в ней нуждаются…

Но всю эту картину ученые разглядели совсем недавно и до сих пор не считают, что она им окончательно ясна.

Опыты с кроликами и научная сенсация:

Исследователи всего мира долго выясняли, где конкретно в организме вырабатывается холестерин, какую роль играет. Многочисленные эксперименты во Франции, Англии, Германии… И вот, в начале двадцатого века, эстафету перенимают исследователи из России! Самым известным из них стал Николай Аничков.

Он начал изучать атеросклероз еще будучи студентом военно-медицинской академии. Про это заболевание тогда знали только, что из-за него на стенках сосудов образуются уплотнения, так называемые бляшки – и они мешают снабжать кровью жизненно важные органы.

В то время многие ученые пытались в ходе экспериментов получить такие бляшки у животных – им, например, вводили адреналин, заражали бактериями, били током… Аничков и его коллеги попробовали другое: они кормили лабораторных кроликов смесью яиц и молока.

Опыты увенчались успехом: через несколько недель такой диеты у животных обнаружились те же сероватые бляшки, что и у больных атеросклерозом людей. После этого ученые усложнили эксперимент: одна группа кроликов получала перемолотое мясо, вторая – яичные белки, а третья – желтки.

И именно в организме кроликов, питавшихся желтками, Аничков обнаружил множество капелек вещества, похожего по своим свойствам на жир. Да, это был холестерин! А открытие века звучало так: холестерин может быть вреден для здоровья.

Рассвет и закат холестериновой фобии:

Открытие Аничкова произвело в научном мире настоящий фурор — так началась эра страха перед холестерином, а куриные яйца попали в опалу. И длилось это довольно долго — пока ученые не обнаружили, что он бывает разный. Так появилась теория о «плохом» и «хорошем» холестерине.

Более тяжелые липопротеины (они же липопротеиды) высокой плотности назвали хорошими, так как они переносят около 20% холестерина и благодаря своим физическим свойствам меньше липнут к стенкам сосудов, не засоряя их.

«Плохие» липопротеиды – низкой плотности. Они содержат те же молекулы, но в другой пропорции: в них меньше белка, но больше холестерина. Из-за этого они более рыхлые и легкие, поэтому прилипают к стенкам сосудов.

Именно липопротеиды низкой плотности (ЛПНП) обвиняют в образовании бляшек, которые обычно появляются в коронарных артериях (кровеносных сосудах, питающих сердце). Сужение артерий из-за этих жировых наростов вызывает ишемическую болезнь и увеличивает риск сердечного приступа. Если бляшки образуются в сонных артериях, они уменьшают приток крови к мозгу – а это чревато инсультом.