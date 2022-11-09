Путин понаблюдал за первой в России гибридной операцией на мозге человека

Владимир Путин утверждает, что стал свидетелем гибридной операции на головном мозге человека, которую впервые провели в России.

9 ноября Владимир Путин сообщил, что посетил центр Федерального медико-биологического агентства по изучению мозга и технологий, где ему продемонстрировали процесс первой в стране гибридной операции на открытом головном мозге человека. По словам Путина, в ходе операции пациент мог общаться с врачами.

При этом Владимир Путин признаётся, что зрелище, которое он увидел в операционной ФМБА, является непростым для неподготовленного человека.