Путин понаблюдал за первой в России гибридной операцией на мозге человека
2022-11-09 20:55
Владимир Путин утверждает, что стал свидетелем гибридной операции на головном мозге человека, которую впервые провели в России.
9 ноября Владимир Путин сообщил, что посетил центр Федерального медико-биологического агентства по изучению мозга и технологий, где ему продемонстрировали процесс первой в стране гибридной операции на открытом головном мозге человека. По словам Путина, в ходе операции пациент мог общаться с врачами.
При этом Владимир Путин признаётся, что зрелище, которое он увидел в операционной ФМБА, является непростым для неподготовленного человека.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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