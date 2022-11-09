Глава ВОЗ Гебрейесус заявил о снижении смертности от COVID на 90 процентов
2022-11-09 21:02
Директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус утверждает, что смертность от коронавируса снизилась на 90 процентов с февраля 2022 года.
Вечером 9 ноября генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус публично заявил, что за прошлую неделю от коронавируса в мире 9,4 тысячи человек, а в феврале 2022 года средний показатель по количеству погибших в неделю составлял 75 тысяч человек.
По данным Гебрейесуса, ВОЗ зафиксировала рекордное снижение случаев смертности от COVID-19 на девяносто процентов, что может означать скорое окончание пандемии.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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