Глава ВОЗ Гебрейесус заявил о снижении смертности от COVID на 90 процентов

Директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус утверждает, что смертность от коронавируса снизилась на 90 процентов с февраля 2022 года.

Вечером 9 ноября генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус публично заявил, что за прошлую неделю от коронавируса в мире 9,4 тысячи человек, а в феврале 2022 года средний показатель по количеству погибших в неделю составлял 75 тысяч человек.

По данным Гебрейесуса, ВОЗ зафиксировала рекордное снижение случаев смертности от COVID-19 на девяносто процентов, что может означать скорое окончание пандемии.