В Брюсселе напомнили Риму и Парижу об обязательствах ЕС в отношении мигрантов на Ocean Viking
В среду, 9 ноября 2022 года, Европейская комиссия призвала к немедленной высадке в ближайшем безопасном порту 234 мигрантов на борту Ocean Viking.
«Ситуация на борту корабля достигла критического уровня и должна быть срочно разрешена, чтобы избежать гуманитарной трагедии», — говорится в заявлении представителя ЕС.
Франция и Италия во вторник не смогли договориться кто примет судно, первоначально зашедшее в порт Сицилии, а затем направившееся к Корсике.
«Океанский Викинг» под немецким флагом стал единственным из четырех гуманитарных кораблей, которые участвовали в операции по эвакуации мигрантов в Средиземном море.
В Еврокомисии напомнили Риму и Парижу об обязательствах, которые по международному и европейскому праву обязаны выполнять эти страны в отношении просителей убежища.
Отметим, что новое правительство Италии заявило ранее, что ответственность за беженцев несет государство под чьим флагом находятся гуманитарные морские миссии.
Опубликовано: Тарас Медведев
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