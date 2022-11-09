В Брюсселе напомнили Риму и Парижу об обязательствах ЕС в отношении мигрантов на Ocean Viking

В среду, 9 ноября 2022 года, Европейская комиссия призвала к немедленной высадке в ближайшем безопасном порту 234 мигрантов на борту Ocean Viking.

«Ситуация на борту корабля достигла критического уровня и должна быть срочно разрешена, чтобы избежать гуманитарной трагедии», — говорится в заявлении представителя ЕС.

Франция и Италия во вторник не смогли договориться кто примет судно, первоначально зашедшее в порт Сицилии, а затем направившееся к Корсике.

«Океанский Викинг» под немецким флагом стал единственным из четырех гуманитарных кораблей, которые участвовали в операции по эвакуации мигрантов в Средиземном море.

В Еврокомисии напомнили Риму и Парижу об обязательствах, которые по международному и европейскому праву обязаны выполнять эти страны в отношении просителей убежища.

Отметим, что новое правительство Италии заявило ранее, что ответственность за беженцев несет государство под чьим флагом находятся гуманитарные морские миссии.