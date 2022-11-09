Эксперты рассказали о полезных свойствах мяты

Мяту выращивают в промышленных масштабах, что не удивительно, учитывая богатый исторический опыт её применения, количество болезней, при которых она помогает и число полезных веществ в составе.

Мята приятно охлаждает:

Главное, за что мяту перечную ценит официальная медицина – это охлаждающий эффект ее основного компонента, ментола. Его добавляют, например, в обезболивающие средства. Это позволяет удобно хранить их при комнатной температуре, а эффект получать почти как ото льда. Фокус здесь вот в чем: попадая на кожу и слизистую, ментол обманывает наши холодовые рецепторы.

Они посылают в мозг те же сигналы, как и при воздействии низкой температуры – и это снижает болевые ощущения. Схожим образом, только наоборот, действует капсаицин из перца, поэтому перченая еда кажется нам горячей.

Освежает дыхание:

Жевательная резинка и леденцы со вкусом мяты – это средство первой помощи, к которому многие тянутся, чтобы избавиться от неприятного запаха изо рта. Но стоматологи предупреждают: это лишь ненадолго маскирует запах, но не устраняет причину и тем более не оказывает никакого лечебного эффекта. И, кстати, если жвачка с сахаром, она может даже усугубить проблемы с зубами и деснами.

Еще один нежелательный эффект от употребления мятных жвачек зафиксировали американские ученые из Университета штата Нью-Йорк в Баффало. Их добровольцы жевали жвачку до еды в течение двух недель – и в итоге они стали есть меньше фруктов и в целом качество их рациона существенно ухудшилось. Скорее всего, причина – в искажении вкуса многих продуктов после употребления мяты.

Облегчает дискомфорт в ЖКТ:

Боль в животе, запор, диарея, вздутие живота и расстройство желудка – все это неприятные симптомы синдрома раздраженного кишечника – заболевания, от которого страдает около 20% взрослого населения нашей планеты. Сторонники народной медицины утверждают, что мята помогает ослабить все эти тягостные явления. А что на этот счет говорит наука? Мы поискали работы на эту тему.

Есть, например такая обзорная статья: ученые из университетов Великобритании, Канады и США проанализировали девять исследований, включающих более 700 пациентов с синдромом раздраженного кишечника.

Оказалось, что двухнедельный прием капсул с маслом перечной мяты облегчал метеоризм и боли в животе значительно лучше, чем точно такие же с виду капсулы-пустышки с плацебо. Врачи-гастроэнтерологи считают, что содержащийся в мяте ментол помогает облегчить течение болезни благодаря расслабляющему действию на мышцы пищеварительного тракта.

Еще одно интересное исследование по поводу мяты проводилось, правда, на лабораторных животных – крысах. Им масло из этого растения помогало бороться с расстройством желудка и облегчало диарею.

Но стоит отметить важный момент: и в том, и в другом случае экспериментаторы давали своим подопечным именно мятное масло – а это нечто гораздо более концентрированное, чем просто свежие или сушеные листики. Так что полностью полагаться на них в борьбе с деликатной проблемой, пожалуй, было бы опрометчиво – за настоящим лекарством стоит обратиться к врачу.

Впрочем, есть одно неприятное состояние, при котором сработают именно свежие листья – это тошнота. Сильный и освежающий аромат может быть быстрым и эффективным средством – причем, оно помогает даже беременным.

Спасает при простуде:

Многие лекарства от простуды и гриппа, отпускаемые без рецепта, тоже содержат ментол. Ощущение холодка само по себе помогает почувствовать себя лучше – поэтому этот компонент часто добавляют в леденцы от кашля или боли в горле.

Еще одно свойство ментола обнаружилось в ходе исследований, проведенных в Университете Уэльса в Великобритании. Средства с его содержанием заметно уменьшили насморк и заложенность носа у 62 добровольцев.

Медики предполагают, что мята также может быть довольно эффективным средством для устранения застойных явлений в горле, бронхах и легких, а также успокаивать горло, раздраженное из-за хронического кашля.

Влияет на работу мозга:

Кто не знает знаменитое универсальное средство – вьетнамский бальзам “Звездочка”, лекарство из арсенала народной медицины! Так вот, теперь нам понятно, почему он так популярен – в его составе тоже есть мятное масло. Действие подобных мазей изучали в Швейцарском институте биоинформатики – и пришли к выводу, что при втирании в лоб и переносицу они способны быстро облегчать головную боль.

Мы поговорили о том, как мяту принимать внутрь, вспомнили о наружных растираниях… и это далеко не все! Как выяснили ученые, растением полезно еще и дышать! Английские врачи из Отделения когнитивной неврологии Нортумбрийского университета провели испытания с участием 144 добровольцев.

И обнаружили, что вдыхание эфирного масла мяты перечной в течение пяти минут до сложных тестов на умственные способности приводит к значительному улучшению памяти. Есть сведения и о бодрящем воздействии мятного аромата, и даже о том, что он повышает бдительность во время вождения.

Правда, как именно все это работает, пока никто не понимает – ученые говорят, что им необходимы дополнительные исследования.

Может побороть симптомы сезонной аллергии:

От сезонной аллергии – поллиноза – страдают миллионы людей во всем мире. Причина заболевания – аллергическая реакция на пыльцу растений. Ее признаки часто похожи на простуду: среди них самые распространенные – это насморк, першение в горле и в носу.