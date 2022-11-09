Французская компания попала под следствие за негуманное использование наемного труда на объектах ЧМ 2022

Дочке строительной группы Vinci предъявлены обвинения французскими судами в эксплуатации наемного труда на объектах ЧМ 2022 в Катаре.

Дочерняя компания французской строительной группы Vinci была обвинена в среду судом в Нантере в рамках расследования условий труда сотрудников на некоторых строительных площадках, связанных с ЧМ 2022 в Катаре.

Компания Vinci Constructions Grands Projets (VCGP) находится под следствием сообщили адвокаты потерпевшей стороны.

Адвокат Ме Жан-Пьер Версини-Кампинчи заявил в частности, что «условия работы или проживания, оказались несовместимы с человеческим достоинством».

Процесс начался после жалоб от неправительственных организаций и бывших сотрудников компании из Индии и Непала.



