Французская компания попала под следствие за негуманное использование наемного труда на объектах ЧМ 2022
Дочке строительной группы Vinci предъявлены обвинения французскими судами в эксплуатации наемного труда на объектах ЧМ 2022 в Катаре.
Дочерняя компания французской строительной группы Vinci была обвинена в среду судом в Нантере в рамках расследования условий труда сотрудников на некоторых строительных площадках, связанных с ЧМ 2022 в Катаре.
Компания Vinci Constructions Grands Projets (VCGP) находится под следствием сообщили адвокаты потерпевшей стороны.
Адвокат Ме Жан-Пьер Версини-Кампинчи заявил в частности, что «условия работы или проживания, оказались несовместимы с человеческим достоинством».
Процесс начался после жалоб от неправительственных организаций и бывших сотрудников компании из Индии и Непала.
Опубликовано: Тарас Медведев
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