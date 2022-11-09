Врачи рассказали, как бананы могут защитить от инсульта

Эти желтые фрукты любят дети и взрослые, а особенно спортсмены. Однако они богаты не только витаминами, но и сахаром, который многие люди сегодня стараются свести к минимуму в своем рационе.

Откуда к нам везут бананы:

Удивительно, как маленький Эквадор, сплошь покрытый банановыми плантациями, кормит всю Россию этими фруктами, да и не только ее. Довезти бананы в такую даль в целости и сохранности — целое искусство, поэтому плоды должны иметь неповрежденную кожуру, а значит, их надо беречь от насекомых.

Для этого используются химические вещества инсектициды — их распыляют в пластиковые мешки, которые висят на деревьях. Насекомые подлетают, нюхают и сразу же улетают. Без этого, увы, не обойтись, так как бананам постоянно угрожают вредители и болезни.

Из-за грибковой инфекции, бушевавшей в разных странах в середине прошлого века, навсегда исчез вкусный и сладкий сорт Грос Мишель. Сейчас вместо него выращивают Кавендиш, который, впрочем, тоже страдает от различных заболеваний. Ученые пытаются найти выход, внося в бананы генные модификации.

Голландские специалисты взяли ген дикого азиатского банана, который вообще не болеет, но у него много семян, поэтому он невкусный. Этот ген поместили в сорт Кавендиш, и он тоже приобрел устойчивость к болезням. Первые ГМО бананы уже высадили в Австралии. Может, наука также сможет улучшить их вкус? Пока с этим проблемы.

Бананы срывают с деревьев обязательно зелеными, при этом они не должны лежать на земле, иначе велик риск повреждений. Даже когда рабочие отделяют от большой связки по шесть бананов, срез не должен быть острым, чтобы при транспортировке не повредились соседние плоды.

После этого бананы моют в бассейне с хлорированной водой и специальным мылом, удаляя липкий сок из срезов. Далее бананы сушат, маркируют, смазывают антигрибковым и антибактериальным средством, а потом отправляют в путь.

Почему в России бананы не такие сладкие?

Причина явно не в том, что, по слухам, на наши прилавки попадают дешевые кормовые сорта. Это миф. Дело в том, что в Россию их привозят недозрелыми, иначе они не перенесут транспортировку. Дозревают бананы уже на месте в специальных камерах благодаря газу этилену, природному гормону спелости. Для нас это абсолютно безопасно, но вкус, увы, не тот.

Дело в том, что этилен заставляет бананы дозревать слишком быстро, и крахмалы в них не успевают превратиться в сахара. На вкус также влияет и стандартизация всего процесса. Например, на органической фруктово-кофейной ферме в Перу традиционный сладкий сорт стремительно вытесняется другим, выведенным в Коста-Рике. Он не такой вкусный, зато лучше растет и хранится.

Но и обычные бананы здесь намного вкуснее и слаще, ведь их срывают спелыми. По этой причине проблематично найти вкусные бананы в России. Эквадорец Кристиан, живущий около 15 лет в Москве, советует покупать либо маленькие бананы, хотя они и стоят дороже, или обычные, но с коричневыми точками. Они самые сладкие!

Что готовят из бананов:

В тропических странах бананы не просто чистят и едят, но и готовят из них самые разные блюда — при этом используются даже кожура и банановые цветы. Например, на острове Реюньон, являющемся частью Франции и расположенном в Индийском океане, популярно блюдо баба фиг, приготовленное из сердцевины банановых цветочных бутонов. Блюдо подается со свининой, красной фасолью, рисом и кукурузной крупой. Когда-то такую еду называли карри для бедных, поскольку в ней не было мяса.

Специальные зеленые (кулинарные) сорта бананов используют только для жарки, и в Эквадоре их даже подают к еде вместо хлеба. Из высушенных зеленых бананов также делают порошок — так называемую банановую муку, использующуюся в безглютеновой выпечке. Кстати, банановая кожура в приготовленном виде очень напоминает баклажаны. Банановые листья тоже идут в ход — тайцы используют их в спа-процедурах, а в Индонезии листья заменяют посуду.

У нас принято добавлять переспелые бананы в выпечку и десерты, а многие жарят диетические блинчики. Популярный перекус — банановые чипсы и сушеные бананы, калорийность которых очень высокая. Один сушеный банан — как две шоколадные конфеты, так как эти лакомства на 60% состоят из чистого сахара.

А еще в российских магазинах можно увидеть красные бананы. Они твердые и плохо чистятся, потому что это, скорее, овощи, а не фрукты. В Южной Индии из них готовят кела сабджи — бананы жарят с томатами, сливками, сыром и специями, а едят как самостоятельное блюдо или подают с рисом.

Если красные бананы отложить на полторы недели, они дозреют и станут слаще привычных желтых плодов, при этом в их вкусе появятся клубничные нотки.

Бананы: польза для здоровья:

Этот фрукт — рекордсмен по содержанию калия, который снижает давление, защищает сердце и сосуды от инсульта и ишемической болезни. Итальянские ученые провели множество исследований, в которых приняли участие более 333 тысяч человек, и выяснили, что продукты, богатые калием, можно считать профилактикой инсульта и других сердечно-сосудистых заболеваний.

В банане есть аминокислоты тирозин и триптофан, из которых синтезируются дофамин, гормон удовольствия, и серотонин, гормон хорошего настроения. Так что эти плоды особенно полезны в унылую пасмурную погоду.

Важное достоинство бананов — наличие в них биологически активных соединений фенолов и каротиноидов, являющихся антиоксидантами. Эти вещества служат природным щитом для организма, поскольку защищают клетки от повреждения и окисления.

Кроме того, бананы содержат фитостеролы и биогенные амины. Первые являются стероидными спиртами, обладающими противовоспалительным действием и благотворно влияющими на кожу, а вторые играют роль гормонов в организме, принимая участие в работе мышечных клеток, сосудов и нервных волокон.

Бананы излучают радиацию?

Возле банана показания дозиметра растут на 10%. Владимир Решетов, доцент института лазерных и плазменных технологий НИЯУ «МИФИ» во время эксперимента обнаружил бета-излучение, исходящее от банана. На самом деле никакой опасности нет, ведь большинство предметов имеют естественный радиационный фон, среди них и бананы. Можно вполне спокойно их есть, не думая о том мифическом вреде, который приписывают этим полезным фруктам.

Недостатки банановой диеты:

Многие диетологи считают, что от бананов толстеют, поэтому эти фрукты оказались в черном списке, причем совершенно незаслуженно. На самом деле они нисколько не хуже яблок и других фруктов, и на них можно даже похудеть! Например, фрукторианка Лиэнн Ретклифф из Австралии, известная в интернете как Фрили, или банановая девочка, съедая по 50 бананов день, похудела на 18 кг.

Диетолог из Кливленда Кейт Паттон считает, что фруктовые диеты не сбалансированы и сопряжены с большим риском недоедания. В целом употребление фруктов приносит пользу, поэтому бананы могут стать отличным дополнением к еде, но не единственной едой.

Фрукты должны составлять не более 30% рациона, иначе организм будет испытывать серьезный недостаток питательных веществ — белков, аминокислот, витаминов D и B12, железа, йода, кальция, омега-3 жирных кислот. Все это приводит к усталости, анемии и сбою иммунной системы, а от недостатка кальция страдают кости.