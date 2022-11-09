Россия предлагает МАГАТЭ продолжить поиски следов «грязной бомбы» на Украине

Представитель России на Генассамблее ООН по годовому отчету о работе МАГАТЭ Александр Шевченко заявил, что РФ ожидает от агентства продолжения работы по поиску следов «грязной бомбы» на Украине.

Он отметил, что Россия приняла к сведению информацию, полученную в результате мониторинга МАГАТЭ.

При этом Шевченко указал на необходимость продолжать обследование украинских объектов для выявления признаков создания «грязной бомбы».

Он напомнил, что Украина располагает производственной базой и научным потенциалом для изготовления такого оружия.