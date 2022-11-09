Россия предлагает МАГАТЭ продолжить поиски следов «грязной бомбы» на Украине
2022-11-09 21:24
Представитель России на Генассамблее ООН по годовому отчету о работе МАГАТЭ Александр Шевченко заявил, что РФ ожидает от агентства продолжения работы по поиску следов «грязной бомбы» на Украине.
Он отметил, что Россия приняла к сведению информацию, полученную в результате мониторинга МАГАТЭ.
При этом Шевченко указал на необходимость продолжать обследование украинских объектов для выявления признаков создания «грязной бомбы».
Он напомнил, что Украина располагает производственной базой и научным потенциалом для изготовления такого оружия.
Опубликовано: Светлана Репина
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