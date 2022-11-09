Шойгу приказал вывести ВС России на левый берег Днепра
2022-11-09 21:25
Министр обороны России отдал приказ об отводе российских войск на левый берег Днепра.
Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу согласился с предложением командующего специальной военной операцией в Украине Сергея Суровикина об отводе войск на левый берег Днепра.
"Всесторонне оценив ситуацию, предлагаю занять оборону по левому берегу Днепра", - заявил Суровикин.
Маневр войск будет осуществлен в ближайшие сроки, воинские части и подразделения займут оборону на левом берегу Днепра, уточнил он.
Опубликовано: Максим Алексеев
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