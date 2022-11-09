В Херсонской области запретили продажу алкоголя
2022-11-09 21:51
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в регионе вводится запрет на розничную продажу алкоголя.
Речь идет обо всей спиртосодержащей продукции. Запрет распространяется также на продажу алкогольных напитков в заведениях общепита.
За нарушение запрета предусмотрено административное наказание – штраф.
Ранее ограничения на продажу алкоголя и запрет на его реализацию военнослужащим был введен в Запорожской области.
Опубликовано: Светлана Репина
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