В Великобритании медсестры проведут беспрецедентную национальную забастовку

Медсестры по всей Великобритании впервые проголосовали за общенациональную забастовку с требованием повышения заработной платы, объявил профсоюз Королевского колледжа медсестер (RCN) в среду, 9 ноября 2022 года.

Забастовка «должна начаться до конца года», сообщает RCN в пресс-релизе без дополнительных подробностей.

«Многие из крупнейших больниц Англии будут затронуты этим общественным движением», — отмечает источник.

Забастовка коснется медицинских учреждений государственной системы, в которых большинство медсестер проголосовало за движение, уточняет профсоюз.

Недавний анализ показал, что с 2010 года заработная плата опытной медсестры в реальном выражении упала на 20%.

Профсоюз требует повышения заработной платы на 5% выше, чем инфляция, измеряемая индексом розничных цен, который в сентябре превысил 12%.

Точная природа забастовки еще не определена, но вполне вероятно, что пациенты, которые уже столкнулись с рекордными листами ожидания, столкнутся со сбоями в работе медучреждений и приемов.

