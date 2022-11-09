В Великобритании медсестры проведут беспрецедентную национальную забастовку
Медсестры по всей Великобритании впервые проголосовали за общенациональную забастовку с требованием повышения заработной платы, объявил профсоюз Королевского колледжа медсестер (RCN) в среду, 9 ноября 2022 года.
Забастовка «должна начаться до конца года», сообщает RCN в пресс-релизе без дополнительных подробностей.
«Многие из крупнейших больниц Англии будут затронуты этим общественным движением», — отмечает источник.
Забастовка коснется медицинских учреждений государственной системы, в которых большинство медсестер проголосовало за движение, уточняет профсоюз.
Недавний анализ показал, что с 2010 года заработная плата опытной медсестры в реальном выражении упала на 20%.
Профсоюз требует повышения заработной платы на 5% выше, чем инфляция, измеряемая индексом розничных цен, который в сентябре превысил 12%.
Точная природа забастовки еще не определена, но вполне вероятно, что пациенты, которые уже столкнулись с рекордными листами ожидания, столкнутся со сбоями в работе медучреждений и приемов.
Опубликовано: Тарас Медведев
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