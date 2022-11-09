В Херсонской области ввели запрет на продажу алкоголя
2022-11-09 22:15
На территории Херсонской области с 9 ноября запрещена продажа алкогольных напитков.
Приказом главы Херсонской области Владимира Сальдо на территории региона запрещена продажа алкогольных напитков.
Такое решение было опубликовано 9 ноября. Об этом сообщает официальный телеграм-канал Russia Today. Запрет касается также и заведений общественного питания.
"Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо запретил розничную продажу алкоголя в регионе. Запрещена также продажа алкоголя в заведениях общепита", - пишет RT.
При этом отмечается, что за нарушение данного запрета предусмотрено наказание в виде административного штрафа.
Опубликовано: Николай Скира
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