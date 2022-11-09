Сунак и Столтенберг обсудили адаптацию НАТО к новым угрозам

APS
2022-11-09 22:16

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак провел переговоры с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Сунак назвал НАТО «краеугольным камнем британской обороны» и подчеркнул важность Альянса для евро-атлантической безопасности.

Стороны указали на необходимость адаптации НАТО для противостояния новым угрозам.

Обсуждалась также тема конфликта на Украине и важности продолжения поддержки страны.

Опубликовано: Светлана Репина