Сунак и Столтенберг обсудили адаптацию НАТО к новым угрозам
2022-11-09 22:16
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак провел переговоры с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
Сунак назвал НАТО «краеугольным камнем британской обороны» и подчеркнул важность Альянса для евро-атлантической безопасности.
Стороны указали на необходимость адаптации НАТО для противостояния новым угрозам.
Обсуждалась также тема конфликта на Украине и важности продолжения поддержки страны.
Опубликовано: Светлана Репина
Bloomberg: Лавров поедет на саммит G20 в Индонезии вместо Путина
Байден: В Белом доме не уверены в готовности Киева вести переговоры с Путиным
Путин готовит экстренное заявление по перемирию с Украиной
Доктор Рой Гулик назвал симптомы новых подвариантов COVID Omicron
«Московский комсомолец»: по 100-рублевой купюре можно следить за ее владельцем