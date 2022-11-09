Евросоюз опасается нехватки газа для заполнения хранилищ на следующую зиму
2022-11-09 22:27
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в следующем году Евросоюзу может не хватить 30 млрд кубометра газа для заполнения хранилищ на зиму.
Одним из препятствий для заполнения хранилищ она назвала возможность России полностью прекратить поставки газа в Европу.
Существует также риск, что дефицит не получится закрыть с помощью сжиженного природного газа.
Помимо этого, значительная часть сжиженного газа может быть направлена в Азию, где наблюдается рост потребления.
Опубликовано: Светлана Репина
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