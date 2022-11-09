Путин подписал указ о посмертном награждении Стремоусова Орденом Мужества
2022-11-09 22:31
Владимир Путин подписал указ о награждении Орденом Мужества вице-губернатора Херсонской области Кирилла Стремоусова посмертно.
Вечером 9 ноября Владимир Путин издал указ, согласно которому заместителю глава военно-гражданской администрации Херсона Кириллу Стремоусову посмертно присваивается Орден Мужества.
В среду стало известно, что Стремоусов погиб на трассе Херсонской области, попав в ДТП с участием трёх машин. По данным СМИ, виновником аварии является водитель грузовика, который спровоцировал шофёра Кирилла Стремоусова на попытку уклонения от столкновения, в результате которого автомобиль с херсонским политиком разбился.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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