Путин подписал указ о посмертном награждении Стремоусова Орденом Мужества

Владимир Путин подписал указ о награждении Орденом Мужества вице-губернатора Херсонской области Кирилла Стремоусова посмертно.

Вечером 9 ноября Владимир Путин издал указ, согласно которому заместителю глава военно-гражданской администрации Херсона Кириллу Стремоусову посмертно присваивается Орден Мужества.

В среду стало известно, что Стремоусов погиб на трассе Херсонской области, попав в ДТП с участием трёх машин. По данным СМИ, виновником аварии является водитель грузовика, который спровоцировал шофёра Кирилла Стремоусова на попытку уклонения от столкновения, в результате которого автомобиль с херсонским политиком разбился.