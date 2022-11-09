NBC: Салливан предложил Зеленскому начать переговоры с Россией
Телеканал NBC утверждает, что советник Байдена Джейк Салливан предлагал Владимиру Зеленскому возобновить переговорный процесс между Киевом и Москвой.
9 ноября американский телеканал ;NBC со ссылкой на два источника в офисе президента Украины сообщил, что в ходе недавней поездки в Киев советник Джо Байдена по нацбезопасности США Джейк Салливан предложил Владимиру Зеленскому возобновить переговоры с Россией. По данным NBC, во время беседы Салливан сказал Зеленскому, что начало переговоров лишь усилит позицию Киева.
Один из информаторов в офисе Владимира Зеленского рассказал репортёрам NBC, что таким образом Джейк Салливан прощупывал почву на предмет возможности мирного урегулирования украинского конфликта.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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