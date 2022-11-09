Самые лучшие источники углеводов

Углеводы в последнее время подвергаются дискриминации, так как, по мнению некоторых диетологов, они являются причиной лишнего веса.

Что такое углеводы, и зачем они нужны?

Углеводы — органические соединения, состоящие из молекул углерода, кислорода и водорода. Они являются топливом для организма, которое обеспечивает все процессы жизнедеятельности.

А еще углеводы дают энергию, без них невозможен процесс расщепления белков и жиров, они участвуют в производстве липидов, заменимых аминокислот и гиалуроновой кислоты, которая поддерживает водный баланс всех тканей организма и обеспечивает упругость кожи.

Недостаток углеводов в рационе сказывается на здоровье и самочувствии. В этом случае развивается гипогликемия, сопровождающаяся слабостью, головокружением, потливостью, головной болью, сонливостью, тошнотой и раздражением.

Научные исследования показывают, что низкоуглеводные диеты с высоким содержанием белка связаны с повышенным риском смертности. И наоборот, стиль питания населения с длительной и здоровой продолжительностью жизни (в частности у жителей Окинавы из Японии) отличается обилием полезных углеводов с минимумом животного белка. Но не все углеводы одинаковы.

«Хорошие» и «плохие» углеводы:

Когда говорят о пользе углеводов, всегда имеют в виду «хорошие» углеводы, а не «плохие». Первые еще называют медленными и сложными, а вторые — быстрыми и простыми.

Быстрые углеводы — это моносахариды и дисахариды, то есть сахара. Для их переработки в топливо организму не нужно трудиться, они мгновенно усваиваются организмом и резко повышают уровень сахара в крови. Однако вскоре человек снова чувствует голод.

К простым углеводам относятся все продукты с высоким гликемическим индексом — сахар, мед, сладкие сухие завтраки, десерты, выпечка, включая белый хлеб и булочки, сладкие напитки, макароны из мягких сортов пшеницы, манка и белый шлифованный рис.

Медленные углеводы состоят из длинных, разветвленных цепей молекул простых сахаров. Они очень долго усваиваются организмом, медленно повышают уровень сахара в крови и продляют ощущение сытости. К ним относятся продукты со средним и низким гликемическим индексом (этот показатель говорит о том, как быстро сахар всасывается в кровь) — ягоды и не очень сладкие фрукты, зеленые и некрахмалистые овощи, цельнозерновые продукты и бобовые, макароны из твердых сортов пшеницы.

У сырых или слегка притушенных крахмалистых овощей гликемический индекс ниже, потому картофель лучше есть в отварном или тушеном виде, а морковь и тыква более полезны сырыми.

Избыток углеводов и инсулинорезистентность:

Если в рационе большое количество простых углеводов, развивается инсулинорезистентность. Что это такое? Дело в том, что при избытке глюкозы в крови выделяется еще больше инсулина — это как бы сигнал клеткам мышц и печени, чтобы они еще больше поглощали глюкозы. А они уже не в состоянии это делать из-за перенасыщения и даже как бы сопротивляются.

Выходит, клетки мышц и печени перестают реагировать на инсулин, зато жировые клетки продолжают активно поглощать сахара. Это и есть инсулинорезистентность, которая сопровождается набором массы тела, повышенным аппетитом, сонливостью после еды, головными болями, чрезмерной жаждой и частыми мочеиспусканиями. Кроме того, высокий уровень глюкозы в крови из-за пристрастия к простым углеводам приводит к воспалениям и окислительному стрессу.

Немецкие ученые после ряда исследований пришли к выводу, что если в период полового созревания юноши и девушки слишком увлекаются простыми углеводами и едят мало продуктов из цельного зерна, в будущем у них могут развиваться воспалительные процессы.

Цельное зерно:

Цельное зерно с отрубной оболочкой, богатое клетчаткой, витаминами и минералами — ценный источник сложных углеводов. Да, в зерне их достаточно много. Красный рис содержит 79% углеводов, кукурузная крупа — 78 %, перловка — 77%, рожь — 76%, бурый рис — 73%, пшеница — 72%, гречка — 71%, полба — 70%, перловка и пшено — 67%, киноа — 64%, овсяная крупа — 60%, дикий рис — 22%, амарант — 18,7%.

Несмотря на то, что некоторые зерновые чрезмерно богаты углеводами, бояться их не стоит. Они улучшают пищеварение и долго усваиваются организмом, постепенно отдавая свою энергию. Поэтому после порции зерновых мы чувствуем себя бодрыми, энергичными, и нам долго не хочется есть. Люди, которые часто включают в рацион цельные зерна, реже болеют раком — это показали некоторые научные исследования.

Из цельного зерна варят каши, добавляют их в супы, салаты, делают сложные гарниры, начинки для пирогов и десерты. Конечно, желательно варить каши без сахара — лучше добавлять в них фрукты, ягоды и орехи. Да и с маслом перебарщивать не стоит. Но цельное зерно — это не только крупа, но также макароны из твердых сортов пшеницы, цельнозерновая мука, диетические хлебцы из цельного зерна (если в их составе нет сахара).

Бобовые:

Бобовые культуры также богаты «хорошими» углеводами. Среди них рекордсменом является чечевица — в ней содержится 63,3 г углеводов на 100 г. Далее следуют нут (62,9 г), маш (62 г), фасоль (47-60 г в зависимости от сорта), цельный горох (53 г) и соя (35 г).

Эти продукты, богатые пищевыми волокнами и необходимыми для здоровья микроэлементами, полезны для сердца и сосудов, они улучшают обмен веществ и обеспечивают стойкое чувство сытости. Конечно, злоупотреблять ими не стоит, поскольку бобовые достаточно тяжелы для переваривания, что особенно ощущают люди, страдающие заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

Орехи:

Многие воспринимают орехи исключительно как источник белка и жиров, забывая о том, что в некоторых из них достаточно много углеводов. Самый углеводистый орех — кокосовый (29,5 г на 100 г продукта), фисташки (25 г), кешью (22 г), миндаль (20 г), грецкие орехи (18 г).

По сравнению с крупами и бобовыми уровень углеводов в орехах более низкий, но не забывайте о высоком содержании жира и калорийности. Несмотря на низкий гликемический индекс, орехами не стоит увлекаться. Суточная норма для людей, не страдающих ожирением — 30-60 г.

О пользе орехов говорят много, но не грех и повториться. Они содержат омега-3 жирные кислоты, необходимые для кожи, волос и ногтей, и богаты антиоксидантами. Содержащийся в орехах растительный белок укрепляет сосуды, а клетчатка улучшает работу кишечника и снижает холестерин. Но если с пищеварением проблемы, лучше прием орехов ограничить — все-таки тяжеловаты они для переваривания…

Фрукты и ягоды:

Есть фрукты сладкие, а есть не очень сладкие. Понятно, что в первых углеводов больше, поэтому ими лучше не увлекаться, особенно диабетикам и склонным к полноте людям. Если изучить содержание углеводов во фруктах, то на вершине сладкого олимпа окажутся сухофрукты (особенно сушеные бананы, финики, изюм и курага). В финиках — 75 г углеводов на 100 г, в изюме —79,5 г, в сушеных бананах — 88, в кураге — 62,6 г.

Свежие фрукты, наоборот, менее углеводистые. Например, в хурме содержится 33,5 г углеводов, в бананах — 22,8 г, в свежем инжире — 19 г, а в гранате — 18,7 г. Меньше всего углеводов — в арбузе (7,6 г), клубнике (7,6 г), дыне (9 г), персике (9,5) и ежевике (9,6).