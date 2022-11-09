Эксперты рассказали о пользе льна для организма

Продукты из льняного семени превратились в модный тренд здорового образа жизни. В магазинах нам предлагают не только семена льна, но и льняное масло и кашу.

История выращивания льна в России:

Упоминания о выращивании льна, который попал на Русь из Азии, встречаются уже в летописях X века. Крестьяне возделывали лен для получения ткани и масла, платили им оброк и подати.

При Петре I это направление сельского хозяйства стало развиваться в промышленных масштабах, поскольку флот нуждался в парусных тканях.

Впрочем, это два разных вида льна. Лен-долгунец используют для изготовления тканей, а вот лен-кудряш ценен семенами, из которых делают масло.

Правда ли льняное масло полезнее оливкового?

Некоторые производители уверяют, что льняное масло гораздо полезнее всемирно признанного оливкового. А что на самом деле? В оливковом масле в основном содержатся омега-9 жирные кислоты, а в льняном преобладают омега-3 и в небольших количествах омега-6.

Впрочем, омега-6 мы с избытком получаем из подсолнечного масла, тогда как остальных жирных кислот в рационе среднестатистического россиянина обычно не хватает. Они нужны для здоровья сердца и сосудов, поэтому в идеале нужно стараться употреблять и оливковое, и льняное масло — они дополняют друг друга и обеспечивают организм ценными ненасыщенными жирами.

Китайские ученые в результате эксперимента на крысах обнаружили, что употребление льняного масла улучшает состояние при синдроме поликистозных яичников, нормализует гормональный фон и массу тела, повышает резистентность к инсулину и обогащает состав микрофлоры кишечника.

Минусы льняного масла:

Льняное масло сложнее сохранить. Всего несколько месяцев — и оно прогоркает, тогда вместо пользы мы получаем сплошной вред. Это масло также не устойчиво к высоким температурам, поэтому для жарки его использовать не рекомендуется — для этой цели больше подойдут оливковое или топленое сливочное масло. Лучше всего заправлять льняным маслом салаты или добавлять его в каши.

Семена льна — ценный суперпродукт:

Льняное семя по полезности сравнивают с заморскими семенами чиа. В них примерно одинаковое содержание белка (15-16%), но в чиа больше кальция и железа. Впрочем, у льна свой козырь — витамин Е, защищающий организм от любых повреждений окружающей среды.

Кроме того, семена льна богаты лигнанами — мощными антиоксидантами, эффективными для профилактики опухолей молочной железы и толстого кишечника. Недавно обнаружилось еще одно защитное действие этих веществ — они смягчают побочные эффекты лучевой терапии. И главное – семена льна стоят в 10 раз дешевле разрекламированных чиа.

Преувеличена ли польза льна?

В интернете можно найти множество информации о том, что льняное семя полезно для сердца и мозга, устраняет запоры, лечит артрит, диабет, гастрит, заболевания кишечника и даже рак. Рекомендуют при помощи льна очищать организм и снижать вес, гарантируя оздоровительный эффект. На самом деле, это просто полезный продукт. Не стоит ждать чуда. Если основу рациона составляет жирная, жареная и сладкая пища, то никакой лен не поможет очиститься и оздоровиться.

Нередко отвар льна рекомендуют при болезнях желудка, и в этом есть свой смысл. Лен содержит бассорин — растительную слизь с обволакивающим и защитным действием. Но, по мнению гастроэнтерологов, обилие жиров несколько портит этот эффект, поэтому они рекомендуют употреблять овсяный отвар или кисель.

Определенную пользу лен может принести и тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, особенно если речь идет о проблемах с периферическими артериями. Канадские ученые провели интересный эксперимент. 110 пациентов с артериальной гипертензией в течение полугода ежедневно принимали по 30 г молотого льняного семени, в результате чего артериальное давление уменьшилось на 7-10 мм рт. ст.

Специалисты из Ирана в своем научном исследовании давали 77 пациентам с запорами по 10 г льняного семени в день в течение 12 недель. Результат оказался положительным — участники эксперимента отметили, что запоры стали беспокоить значительно реже.

Семена льна разбухают в желудке и дают обманное чувство насыщения, чем пользуются многие худеющие. Однако не стоит заменять еду льном, поскольку это может спровоцировать приступ желчекаменной болезни, что, как правило, заканчивается операцией.

Кроме того, цельные семена льна в больших количествах могут травмировать нежные стенки желудка и кишечника. В общем, это весьма сомнительный способ похудеть.

В каком виде лучше есть льняное семя?

Стоит помнить, что из-за твердой шкурки семена льна почти не перевариваются в желудочно-кишечном тракте и бесполезно проходят транзитом. Куда больше толку от перемолотых семян, из которых можно делать кашу или же просто добавлять в разные блюда.

Однако льняная каша из-за большого количества жиров все-таки тяжела для переваривания, и каждый день ее есть не стоит. Выглядит каша весьма необычно, да и вкус нравится не всем. Последователи вкусного здорового питания предлагают это блюдо готовить на кокосовом молоке и украшать при подаче фруктами и ягодами. Так оно получит больше шансов на признание.