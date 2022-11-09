Полезные свойства грейпфрута и кому его необходимо включить в рацион

Оказывается, грейпфрут — случайный природный гибрид двух других цитрусовых, помело и апельсина.

Польза № 1: снижение веса

В середине XX века американки вдруг начали массово «садиться» на грейпфрутовую диету, и в этом есть свой научный смысл, но сейчас объясним подробнее. В белых перегородках плодов содержится растительный флавоноид нарингин, придающий грейпфруту пикантную горчинку. Попадая в печень, нарингин производит там «диверсию», заставляя сытый организм думать, что он голоден, и сжигать жир.

В результате научных исследований была установлена доза, после которой наступает эффект похудения — 40 грейпфрутов за один прием. Профессор Еврейского университета в Иерусалиме Яков Намис говорит так: «Эта цифра шокирует, но таковы результаты опытов, которые мы проводили 6 лет. Дело в том, что молекулы нарингина содержатся в грейпфрутах в небольших количествах, а эффект возникает только при высокой концентрации». Но такое количество просто невозможно съесть за раз.

Впрочем, для тех, кто сидит на диете, из всего разнообразия цитрусовых врачи рекомендуют именно грейпфруты, поскольку они не такие сладкие, как апельсины и мандарины, и малокалорийные — всего 40 ккал на 100 г. Да и углеводов в них меньше, поэтому даже при сахарном диабете нет противопоказаний.

Польза №2: укрепление сердца и сосудов

Считается, что регулярное употребление грейпфрута улучшает здоровье сердца и укрепляет кровеносные сосуды. В американском исследовании у людей, которые ели грейпфрут 3 раза в день в течение 6 недель, наблюдалось значительное снижение артериального давления. Они также показали улучшение уровня общего и «плохого» холестерина.

Эти эффекты, вероятно, связаны с ценными питательными веществами, содержащимися в грейпфруте, которые играют важную роль в поддержании правильной работы сердца.

Например, грейпфрут весьма богат калием — минералом, ответственным за здоровье сердца. Половина грейпфрута обеспечивает около 5% ежедневной потребности в калии. Необходимое потребление калия связано с уменьшением риска высокого кровяного давления. Кроме того, было доказано, что калий снижает риск смерти от сердечных заболеваний.

Содержащаяся в грейпфруте клетчатка может также улучшить здоровье сердца, учитывая, что высокое потребление грубых пищевых волокон связано с более низким кровяным давлением и уровнем холестерина.

Исследователи утверждают, что включение в рацион фруктов, богатых клетчаткой и антиоксидантами, таких как грейпфрут, защищают от многих сердечных заболеваний и инсульта.

Польза №3: сила антиоксидантов

Грейпфрут содержит несколько антиоксидантов — они защищают клетки от разрушения и восстанавливают их структуру.

Витамин С. Это мощный водорастворимый антиоксидант, защищающий клетки от повреждений, которые приводят к сердечным заболеваниям и раку.

Бета-каротин. В организме он превращается в витамин А, помогая снизить риск сердечных нарушений, рака и заболеваний глаз, таких как дегенерация желтого пятна (макулодистрофия).

Ликопин. Предшественник бета-каротина. Этот каротиноид известен потенциальной способностью предотвращать развитие некоторых видов рака, особенно рака предстательной железы. Он также полезен для сердца, замедляет рост опухолей и уменьшает побочные эффекты лучевой терапии.

Флаваноиды. Было показано, что их противовоспалительные свойства снижают кровяное давление и уровень холестерина.

Польза №4: помощь при диабете

Регулярное употребление грейпфрутов может предотвратить резистентность к инсулину, приводящей к диабету. Такая проблема возникает, когда клетки перестают реагировать на инсулин — гормон, вырабатываемый поджелудочной железой, необходимый для метаболизма углеводов и жиров. Он влияет на обмен веществ и поддерживает глюкозу в крови на оптимальном уровне.

Инсулинорезистентность в конечном итоге приводит к повышению уровня инсулина и сахара в крови — двух основных факторов риска развития диабета II типа. Употребление в пищу грейпфрута помогает контролировать уровень инсулина.

В исследовании американских ученых у испытуемых, которые съедали половину свежего грейпфрута перед едой, наблюдалось значительное снижение как уровня инсулина, так и резистентности к инсулину по сравнению с группой людей, которые не ели грейпфрут. Кроме того, употребление фруктов в целом, как правило, связано с лучшим контролем уровня сахара в крови и снижением риска развития диабета II типа.

Польза №5: крепкий иммунитет

Регулярное употребление грейпфрута может быть полезным для иммунной системы, поскольку этот плод ценится за высокое содержание витамина С. Он обладает антиоксидантными свойствами, которые, помимо прочего, защищают клетки от вредных бактерий и вирусов, включая ковид-19.

Кроме того, исследования показали, что витамин С помогает людям быстрее выздороветь от простуды. Известно, что многие другие витамины и минералы, содержащиеся в грейпфруте, улучшают иммунитет, включая бета-каротин, защищающий от воспалений и некоторых инфекционных заболеваний.

Грейпфрут также содержит небольшое количество витаминов группы В, цинка, меди и железа. Все они работают в организме как одна команда, чтобы активировать иммунную систему.

Польза №6: профилактика мочекаменной болезни

Употребление грейпфрута может снизить риск образования камней в почках, которые возникают в результате накопления отходов, представляющих собой продукты метаболизма. Обычно они фильтруются через почки и удаляются из организма с мочой, однако при кристаллизации в почках превращаются в камни. Крупные камни могут вызвать закупорку мочевыделительной системы, а это невероятно болезненно.

Наиболее распространенным типом камней в почках являются камни из оксалата кальция. Лимонная кислота, содержащаяся в грейпфрутах, способна эффективно предотвращать их образование, связывая кальций в почках и вымывая его из организма. Кроме того, лимонная кислота увеличивает объем и рН мочи, создавая среду, менее благоприятную для создания камней.

Польза № 7: кулинария

Из грейпфрута можно делать не только сок. Он прекрасно дополняет и другие продукты в блюдах, добавляя в них приятную кислинку и горчинку. Из грейпфрута готовят цукаты, джем, варенье, желе, ликеры, фруктовые салаты и соусы, идеально дополняющие вкус мясных, рыбных и овощных блюд.

Мякоть этих плодов можно добавлять и в овощные салаты, например, с отварной индейкой, луком и помидорами черри. Заправляют такую закуску соусом из грейпфрутового сока, меда и кукурузного масла.