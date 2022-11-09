Daily Express: США испуганы новейшей российской ядерной ракетой Сармат-2
2022-11-09 23:45
В США насторожены грядущими испытаниями российской ядерной ракеты "Сармат-2".
Российская Федерация в ближайшее время может провести испытания новейшей баллистической ядерной ракеты "Сармат-2".
При этом стоит отметить, что данная ракета способна нести на себе 10 ядерных боеголовок на скорости 16 тысяч миль в час.
Как пишет Daily Express, в Соединенных Штатах обеспокоены перспективой появления у России столь мощного оружия.
Из-за урона, который может быть нанесен "Сарматом", ее американцы уже прозвали "Сатаной".
Опубликовано: Николай Скира
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