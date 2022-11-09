Daily Express: США испуганы новейшей российской ядерной ракетой Сармат-2

В США насторожены грядущими испытаниями российской ядерной ракеты "Сармат-2".

Российская Федерация в ближайшее время может провести испытания новейшей баллистической ядерной ракеты "Сармат-2".

При этом стоит отметить, что данная ракета способна нести на себе 10 ядерных боеголовок на скорости 16 тысяч миль в час.

Как пишет Daily Express, в Соединенных Штатах обеспокоены перспективой появления у России столь мощного оружия.

Из-за урона, который может быть нанесен "Сарматом", ее американцы уже прозвали "Сатаной".