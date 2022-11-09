В США не увидели сбоев в работе электронных систем голосования на выборах

APS
2022-11-09 23:50

Глава агентства кибербезопасности и защиты инфраструктуры департамента национальной безопасности США (CISA) Джен Истерли сообщила, что признаков компрометации электронных систем голосования не обнаружено.

Такие системы использовались в рамках промежуточных выборов в американский Конгресс, которые прошли 8 ноября.

Истерли отметила, что специалисты не увидели признаков уничтожения, утраты, изменения голосов.

Судя по первым результатам промежуточных выборов, республиканцы могут получить контроль над Палатой представителей США. 

Опубликовано: Светлана Репина