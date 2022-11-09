В США не увидели сбоев в работе электронных систем голосования на выборах
2022-11-09 23:50
Глава агентства кибербезопасности и защиты инфраструктуры департамента национальной безопасности США (CISA) Джен Истерли сообщила, что признаков компрометации электронных систем голосования не обнаружено.
Такие системы использовались в рамках промежуточных выборов в американский Конгресс, которые прошли 8 ноября.
Истерли отметила, что специалисты не увидели признаков уничтожения, утраты, изменения голосов.
Судя по первым результатам промежуточных выборов, республиканцы могут получить контроль над Палатой представителей США.
Опубликовано: Светлана Репина
Bloomberg: Лавров поедет на саммит G20 в Индонезии вместо Путина
Байден: В Белом доме не уверены в готовности Киева вести переговоры с Путиным
Путин готовит экстренное заявление по перемирию с Украиной
Доктор Рой Гулик назвал симптомы новых подвариантов COVID Omicron
«Московский комсомолец»: по 100-рублевой купюре можно следить за ее владельцем