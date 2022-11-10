Арестович: ВСУ занимают оставленные Россией города и села в Херсонской области
Советник офиса Зеленского Алексей Арестович рассказал об отходе российских войск из Херсонщины.
Алексей Арестович высказался о том, как проходит взятие сел и городов, которые оставляют российские части в Херсонской области после приказал об отходе на левый берег Днепра.
По словам Арестовича, которые приводят украинские телеграм-каналы, украинские подразделения крайне осторожно занимают населенные пункты, оставленные войсками РФ.
"ВСУ осторожно занимают города и сёла в Херсонской области", - говорится в заявлении Алексея Арестовича.
Напомним, что 9 ноября вечером командующий войсками специальной военной операции Суровикин объявил о том, что подразделения РФ отступают на левобережную часть Днепра.
Опубликовано: Николай Скира
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