Арестович: ВСУ занимают оставленные Россией города и села в Херсонской области

Советник офиса Зеленского Алексей Арестович рассказал об отходе российских войск из Херсонщины.

Алексей Арестович высказался о том, как проходит взятие сел и городов, которые оставляют российские части в Херсонской области после приказал об отходе на левый берег Днепра.

По словам Арестовича, которые приводят украинские телеграм-каналы, украинские подразделения крайне осторожно занимают населенные пункты, оставленные войсками РФ.

"ВСУ осторожно занимают города и сёла в Херсонской области", - говорится в заявлении Алексея Арестовича.

Напомним, что 9 ноября вечером командующий войсками специальной военной операции Суровикин объявил о том, что подразделения РФ отступают на левобережную часть Днепра.