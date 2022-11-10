Миссию ОБСЕ не пустили на избирательные участки в США
2022-11-10 00:05
Глава Парламентской ассамблеи ОБСЕ Маргарета Седерфельт заявила, что в 15 штатах США наблюдателей от организации не допустили на избирательные участки.
При этом она признала, что в остальных штатах наблюдателей от ОБСЕ хорошо приняли и не ограничивали в проведении мониторинга.
Седерфельт пояснила, что в штатах, где наблюдатели не были допущены на участки, это объяснили особенностями местного законодательства.
В США 8 ноября прошли промежуточные выборы в Конгресс, на которых избирались треть сената и вся Палата представителей.
Опубликовано: Светлана Репина
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