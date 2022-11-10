Путин рассказал об участии полицейских в спецоперации на Украине
Президент России обратился с поздравлением к сотрудникам полиции по случаю их профессионального праздника.
Владимир Путин в своем обращение вечером 9 ноября рассказал о роли полицейских в проведении специальной военной операции на территории Украины.
По словам президента Российской Федерации, сотрудники органов внутренних дел доблестно выполняют свой долг в зоне проведения СВО.
Путин отметил, что полицейские занимаются пресечением различных провокаций и диверсий.
"Сотрудники МВД России мужественно действуют в зоне проведения специальной военной операции, пресекая провокации и диверсии, заявил Владимир Путин в видеообращении по случаю отмечаемого 10 ноября Дня сотрудника органов внутренних дел", - заявил Путин.
Опубликовано: Николай Скира
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