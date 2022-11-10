Генерал армии США Бен Ходжес: Белорусская армия не будет вторгаться в Украину

Экс-командующий войсками Соединенных Штатов в Европе Бен Ходжес высказался о перспективах вторжения Беларуси в Украину.

Американский генерал Бен Ходжес считает, что белорусская армия не будет вторгаться на территорию Украины. По словам Ходжеса, белорусская армия не имеет намерений вести наступательные действия против соседнего государства.

Отметим, что ранее в Министерстве обороны Беларуси заявили о подготовке оборонительных позиций на южной границе государства.

Также неоднократно официальные лица Беларуси, включая президента Лукашенко, заявляли о том, что РБ не имеет враждебных намерений по отношению к Украине.

Сам же Лукашенко заявлял, что Беларусь готова помогать как украинцам, так и россиянам. В Беларусь регулярно пребывают беженцы из Украины, которых страна радушно принимает.

Еще в марте Лукашенко заявлял, что Беларусь спасает жизни раненых российских солдат.

"Я Зеленскому сказал. Он меня, правда, в этом упрекнул: "Ты принимаешь раненых!" Я говорю: "Принимал и буду принимать. Мы их лечим, спасаем", - заявил Лукашенко.