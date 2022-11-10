Арестович: ВСУ могут занять Херсон в ближайшие 5-7 дней

Алексей Арестович высказал свое мнение о перспективах захвата города Херсон.

Советник офиса президента Украины Алексей Арестович прокомментировал отход российских войск на левый берег реки Днепр.

Украинские телеграм-каналы приводят слова Арестовича о том, что Вооруженные силы страны с осторожностью занимают населенные пункты.

Также отмечается, что Арестович заявил о перспективе взятия Херсона следующим образом: "Херсон возьмут в ближайшее время. Это могут быть 2-3 недели или 5-7 дней", - пишет ТГ-канал Украина онлайн.

Отметим, что в Украине заявили о высоком уровне укреплений, подготовленных российскими войсками на левом берегу Днепра.