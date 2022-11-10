Байден: США не будут отправлять войска в Украину и развязывать Третью мировую
Джо Байден пообещал, что США не станут напрямую вмешиваться в конфликт на территории Украны.
Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден высказался о помощи Украине и текущих выборах в Конгресс страны.
По словам Байдена, американская армия не будет напрямую вмешиваться в конфликт на территории Украины. Байден заявил, что этот шаг привел бы к началу Третьей мировой войны.
"США не станут напрямую вовлекаться в конфликт на Украине и развязывать третью мировую войну", - заявил Байден.
Ранее он также заявлял. что Вашингтон не будет влиять на решение Украины о вооруженном пути возвращения Крыма. Президент считает, что Киев должен сам принимать решение.
Опубликовано: Николай Скира
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