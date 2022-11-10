Американка попросила измельчить и оцифровать ее тело после смерти
2022-11-10 01:08
Сью Поттер из Денвера попросила после смерти заморозить ее тело, разрезать его на мелкие части и оцифровать.
Она умерла в 87 лет от пневмонии. Согласно воле покойной, ее тело было заморожено, а затем разрезано на 27 000 кусочков.
Впоследствии каждый фрагмент оцифровали и использовали в качестве учебного материала для студентов.
О своем желании женщина заявила за 15 лет до смерти. Все это время она подробно описывала свою жизнь и заболевания.
Опубликовано: Светлана Репина
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