Американка попросила измельчить и оцифровать ее тело после смерти

Сью Поттер из Денвера попросила после смерти заморозить ее тело, разрезать его на мелкие части и оцифровать.

Она умерла в 87 лет от пневмонии. Согласно воле покойной, ее тело было заморожено, а затем разрезано на 27 000 кусочков.

Впоследствии каждый фрагмент оцифровали и использовали в качестве учебного материала для студентов.

О своем желании женщина заявила за 15 лет до смерти. Все это время она подробно описывала свою жизнь и заболевания.