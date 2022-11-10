Ученые Мэрилендского университета утверждают, что Сахара расширяется

APS
2022-11-10 01:13

Ученые Мерилендского университета пришли к выводу, что с 1920 по 2013 года пустыня Сахара увеличилась на 10%.

Такое заключение они сделали, проанализировав изменения норм осадков в разных регионах.

Ежегодно пустыня смещается на 6-10 км к югу и поглощает новые земли. Основной причиной является колебание температур в Атлантическом и Тихом океанах.

Бороться с расширением Сахары планируется с помощью строительства Великой зеленой стены. 

Опубликовано: Светлана Репина