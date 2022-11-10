Зеленский надеется на прежний уровень помощи Вашингтона после выборов в США
2022-11-10 01:19
Президент Украины выразил надежду на то, что после выборов в США уровень поддержки Вашингтона останется прежним.
Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя выборы в США, выразил надежду на то, что уровень поддержки Киева со стороны Вашингтона останется на прежнем уровне.
"Нам бы очень хотелось, чтобы эта двухпартийная поддержка США сохранилась", - сказал он.
Ранее сообщалось, что представители Республиканской партии США неоднократно заявляли об урезании военной помощи Украине в случае победы на выборах в конгресс.
Опубликовано: Максим Алексеев
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